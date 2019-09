Alitalia, crescono le prenotazioni dall'App

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passeggeri di Alitalia sempre più digitalizzati. Crescono, infatti, i ricavi relativi all'App Alitalia, aumentati del 48% nei primi 8 mesi del 2019 rispetto all’anno precedente. Nello stesso periodo, il numero dei biglietti venduti sempre tramite l'app ha registrato un incremento del 43% e oggi, nel complesso, il 40% dei biglietti Alitalia viene acquistato tramite canali digitali (App e sito alitalia.com), un dato in crescita di 5 punti percentuali rispetto al 2018.I passeggeri di Alitalia, inoltre, si confermano sempre più orientati all'utilizzo di strumenti digitali anche per quanto riguarda il check-in. Oggi la quota di check-in online ha raggiunto, in media, il 60% ed è cresciuta del 28% nei primi otto mesi dell'anno. È stata determinata anche dall’introduzione nell'App Alitalia di nuove funzionalità legate alcheck-in come la possibilità di effettuare l’accettazione online contemporaneamente per tutti i passeggeri presenti nella prenotazione, di salvare le carte di imbarco sul wallet di Google o di Apple, di condividere le carte d’imbarco via WhatsApp, di effettuare il check-in anche per voli operati da compagnie aeree partner di Alitalia, di acquistare servizi aggiuntivi.