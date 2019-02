Alitalia, ancora in crescita i ricavi passeggeri

(Teleborsa) - Alitalia mette a segno un altro buon risultato. Nel mese di gennaio i ricavi da traffico per passeggeri sono aumentati del 4% rispetto allo scorso anno, mostrandosi in crescita per il 14esimo mese consecutivo.



Si tratta di un incremento ottenuto senza ampliamento della flotta e guidato soprattutto dalle ottime performance dei settori internazionale e intercontinentale, precisa la compagnia aerea italiana.



I ricavi dei collegamenti intercontinentali, saliti a gennaio 2019 del 6%, rappresentano il 48% del totale del fatturato da traffico passeggeri, una quota mai raggiunta negli ultimi cinque anni. Continua quindi l'incremento dei passeggeri di lungo raggio che, con 197.380 passeggeri trasportati, ha registrato un aumento del 2,3% rispetto a gennaio dell'anno precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA