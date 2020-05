© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lapotrà contare su un capitale non inferiore a. Lo ha assicurato il Ministro dello Sviluppo Economico,, nel corso del, sottolineando che l'operazionei cui livelli occupazionali saranno massimamente tutelati.Per la flotta, da impiegare puntando(settore che l'emergenza coronavirus ha amplificato particolarmente),. C'è, poi, la questione delle strategie che presiedono alle alleanze sulle rotte atlantiche, che Patuanelli affida al nuovo management.E a tale proposito, nelle ultime ore è filtrata l', l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, di proprietà del Ministero dell'Economia. UnaA ritenere, basta riportare. Come appunto