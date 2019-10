Alitalia: a settembre voli intercontinentali ancora in crescita

(Teleborsa) - Per il 23esimo mese consecutivo, crescono ancora a settembre, i ricavi e i passeggeri relativi ai voli di lungo raggio di Alitalia. Il mese scorso la compagnia aerea, infatti, ha segnato sulle rotte intercontinentali un aumento dei ricavi pari all'1,8% e una crescita dei passeggeri trasportati (a settembre sono stati 267.575) pari al +3,6% su base annuale.



Alitalia a settembre ha avuto un fatturato da traffico passeggeri pari a 259,7 milioni di euro (-2,7% sullo stesso mese del 2018), "in tenuta rispetto alla sensibile riduzione della capacità sui voli domestici (-11,2%) legata principalmente alla chiusura dell'aeroporto di Milano Linate per lavori".



Trasportati nel mese 1.951.191 passeggeri, con un tasso di riempimento degli aerei (load factor) pari all'81,6%, "in leggera crescita rispetto al settembre 2018". © RIPRODUZIONE RISERVATA