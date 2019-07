Alitalia, a Mediobanca quattro conferente di interesse per la Newco

(Teleborsa) - Sono puntualmente arrivate entro il termine di scadenza delle 18 di domenica 14 luglio 2019 all'advisor Mediobanca quattro conferme di interesse per partecipare alla Newco da costituire per la creazione della nuova Alitalia. Conferme che saranno sottoposte e valutate dal Consiglio di Amministrazione delle FS presieduto dall'Ad Gianfranco Battisti in programma per la giornata di domani. Buste con conferma di interesse ad entrare a far parte della Newco assieme ad FS, Delta Air Lines e Mef sono giunte da Atlantia, dal gruppo abruzzese Toto, da Claudio Lotito, Presidente della Lazio, e dell'azionista della compagnia della Colombia Avianca, German Efromovich. © RIPRODUZIONE RISERVATA