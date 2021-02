© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La caduta del governo ed i tempi che inevitabilmente si allungano non aiutano, la cui cassa si assottiglia, mettendo ancheil pagamento degli, a causa deldell'iter di. E' già qualche giorno infatti che i sindacati si agitano, chiedendo certezze, mentre il Commissario Giuseppe Leogrande sta cercando soluzioni per non rischiare di interrompere l'operatività.La nuovaper far decollare la newco ITA, potrebbe peggiorare la situazione e richiedere risorse aggiuntive per pagare gli stipendi per, per una cifra stimata di almeno, dal momento che si stima che la compagnia assorba circa 50 milioni al mese per mantenere l'operatività.Attualmente soldi in cassa ve ne sono pochi, sufficienti a pagare gli stipendi di gennaio, ma non quelli di febbraio. Ilha stanziato per Alitaliaquale indennizzo Covid, anticipandone prima 200 e pagando poi una seconda tranche di, inferiore ai 150 milioni previsti.innanzi tutto i, che la Commissione europea non ha autorizzato, ed accelerare l'iter di venditache sarebbe lungo e dispendioso."Senza le risorse richieste per il ristoro, previste dal Decreto Rilancio, non c'è in cassa liquidità sufficiente per pagare gli stipendi di febbraio alle lavoratrici e i lavoratori della compagnia", hanno confermato i sindacati mercoledì, dopo l'incontro con il Commissario Leogrande."Siamo consapevoli che c'è un capitale che oggi viene dal pubblico, ma che deve essere messo a frutto con una logica di mercato", ha sottolineato ilo, ribadendo "dobbiamo creare un'azienda che è al servizio del viaggiatore ma che si misura con un mercato, quindi devee". Un auspicio che arriva in un momento difficilissimo, non solo per la caduta del governo, ma anche per la profonda crisi che il settore dell'aviazione sta attraversando.