(Teleborsa) - Ammonta asomma che gliriceveranno nelle prossime settimane sotto forma diper limitare l'impatto dell'emergenza Coronavirus. Le modalità dell'intervento saranno formalizzate dal dipartimento di Stato all'Agricoltura (Usda) nel corso della settimana. In aggiunta, è stato deciso anche loper l'acquisto di prodotti da destinare agliLo ricorda il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, precisando che "di fronte all'emergenza sanitaria sono statidi dollari per supportare il settore agricolo", mentre "è stata individuata a favore dell'agricoltura dell', anche se diversi settori produttivi sono già in crisi"."Da Bruxelles – puntualizza il presidente di Confagricoltura – finora è arrivata laper la presentazione e la gestione degli aiuti diretti della PAC e l'annuncio di un provvedimento che consentirà dnon ancora impegnati nell'ambito dei programmi per lo sviluppo rurale"."In pratica – rileva Giansanti –Coronavirus dovrebbe essereagli agricoltori. A costo zero per il bilancio dell'Unione. Insomma, dall'altra parte dell'Oceano sono state varate misure incisive per la continuità produttiva delle imprese. Dalla Ue, almeno per il momento, sono arrivate solo misure superficiali, accompagnate da autorevoli riconoscimenti per il lavoro svolto dagli agricoltori"."Come negli Stati Uniti – conclude Giansanti – èdella UE a sostegno dei redditi e per la gestione dei mercati. Come indicato dal Fondo monetario internazionale, la crisi sarà profonda e di non breve durata a livello europeo e nel mondo. A differenza degli anni passati, non potremo fare affidamento sull'aumento delle esportazioni per compensare la stagnazione della domanda interna".