Alibaba batte il record delle vendite nel Singles' Day

Ultimo aggiornamento: 14:53

Mai così tanti ordini per Aliababa. Il colosso cinese dell'e-commerce ha battuto ogni record di vendite nel «festival dello shopping» del Singles' Day, superando già alle 16 (ora di Pechino) la quota di 30 miliardi di merci vendute, un importo superiore a quello - già consistente - registrato dai rivenditori statunitensi nei quattro giorni del Black Friday 2018.Alla fine comunque le vendite totali di Alibaba nel Singles' Day (una ricorrenza tutta cinese) dovrebbero registrare un aumento inferiore al +27% dello scorso anno per via anche del rallentamento della crescita della seconda economia mondiale.Quella che era iniziata nei campus cinesi come un'eccentrica celebrazione del celibato è stata trasformata dal fondatore di Alibaba, Jack Ma, in uno shopping day nel 2009. Da allora, le principali piattaforme di e-commerce di Alibaba, Taobao e Tmall, hanno battuto ogni anno record di vendite. La festa ha preso il via alla mezzanotte di lunedì, con un galà televisivo pieno di star.