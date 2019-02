Il gigante cinese del commercio elettronico Alibaba ha aumentato la sua partecipazione nella Banca d'investimento China International Capital Corporation (Cicc). Dopo l'investimento, Alibaba detiene l'11,74 per cento delle azioni della Cicc quotate ad Hong Kong e il 4,84 per cento del capitale proprio totale della banca. Per Alibaba « l'investimento contribuirà a riunire le competenze delle due società in settori quali la finanza, la tecnologia e i dati, e gli permetterà di servire i clienti in modo più innovativo » . © RIPRODUZIONE RISERVATA