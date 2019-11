Alibaba pronta per Hong Kong. Fissato prezzo IPO

(Teleborsa) - La big cinese dell'eCommerce Alibaba, già quotata da tempo a New York, si prepara al secondo debutto della sua storia alla Borsa di Hong Kong. Il primo giorno di negoziazione è atteso per il 26 novembre 2019.



E' stato fissato a 176 dollari il prezzo dell'IPO dei "miracoli", che punta a raccogliere fino a 13 miliardi di dollari in azioni (compresa la greenshoe), consentendo al titolo di essere più liquido ed accessibile anche sui mercati asiatici.



Si tratta della più grande quotazione sul Listino di Hong Kong dal 2010 e della più grande IPO secondaria della storia, dopo che la prima quotazione sul mercato americano aveva incassato un record assoluto. © RIPRODUZIONE RISERVATA