Alibaba: in cinque anni importazioni per 200 miliardi di euro

Alibaba il colosso dell'e-commerce cinese, nel corso del Global Import Leadership Summit di Shangai, si è impegnato a sostenere nei prossimi cinque anni importazioni di beni da oltre 120 paesi per ben 200 miliardi di euro. Sembrerebbe una mossa che punti a disinnescare le tensioni sul surplus commerciale della Cina.



Una decisione, si legge in una nota del gruppo cinese, che sottolinea l'impegno a lungo termine di Alibaba «per la globalizzazione e uno sforzo per soddisfare la crescente domanda di prodotti internazionali di alta qualità da parte dei consumatori cinesi.»



Come ha sottolineato Daniel Zhang, amministratore delegato di Alibaba Group «con questa mossa ci impegniamo a rendere il commercio globale più inclusivo e adempiere alla nostra missione per rendere più facile fare affari ovunque nell'era digitale». © RIPRODUZIONE RISERVATA