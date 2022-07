algoWatt, si dimette Paolo Piccini. Stefano Neri nuovo AD

Venerdì 15 Luglio 2022, 18:30







(Teleborsa) - algoWatt, società greentech quotata su Euronext Milan, ha comunicato che Paolo Piccini ha rassegnato le sue dimissioni, per motivi personali e con effetto immediato, dal ruolo di amministratore delegato e di membro del consiglio di amministrazione. Il CdA ha deliberato di affidare al presidente Stefano Neri le deleghe precedentemente in capo a Piccini, nominandolo AD. Neri sarà coadiuvato dal Senior Technical Advisor Luca Maria Tonelli, esperto di lungo corso in innovazione tecnologica e trasformazione digitale.



Il manager, spiega una nota, contribuirà alla ulteriore crescita sul mercato italiano ed europeo attraverso l'implementazione di processi efficienti e la ricerca di opportunità di sviluppo e valorizzazione nei settori dello sviluppo software e delle soluzioni applicative per i mercati di riferimento di algoWatt.



Infine, il board ha deliberato la cessazione del rapporto di lavoro con Idilio Ciuffarella, che di conseguenza non ricoprirà più, a far data da oggi, il ruolo di direttore generale e di dirigente con responsabilità strategiche di algoWatt.