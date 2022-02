algoWatt, Idilio Ciuffarella nominato direttore generale

(Teleborsa) - algoWatt, società greentech quotata su Euronext Milan, ha comunicato che l'ingegnere Idilio Ciuffarella è il nuovo direttore generale della società. Il professionista subentra a Massimo Mannori, che ha lasciato la società per ragioni connesse a nuovi impegni professionali e "che il gruppo ringrazia per il suo operato e l'impegno profuso nella delicata fase di fusione tra TerniEnergia e Softeco Sismat che ha originato algoWatt". Ciuffarella, 52 anni, è laureato in Ingegneria Elettronica all'Università di Genova e specializzato in Energy Management negli Stati Uniti presso l'AEE (Association of Energy Engineers). Vanta un'esperienza trentennale nel settore industriale dell'energia a livello internazionale, avendo lavorato per Delta Electronics, Power One Italy, Magnetek.

Ciuffarella "avrà la responsabilità delle strategie di posizionamento, della focalizzazione sui clienti e del rafforzamento del brand, oltre che dell'espansione dell'offerta di soluzioni, servizi e prodotti e della crescita ricavi", spiega l'AD Paolo Piccini. "È con grande orgoglio che raccolgo la sfida di imprimere un'accelerazione alla crescita di un'azienda prestigiosa come algoWatt, contribuendo a rendere il nostro sistema di business eccellente, attraverso una focalizzazione sui mercati a più alto valore aggiunto, rafforzamento dell'offerta, leadership, dedizione, lavoro di gruppo e comunicazione", ha affermato il nuovo direttore generale.