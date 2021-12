algoWatt, completata cessione di due impianti PFU e un impianto di biodigestione

Mercoledì 22 Dicembre 2021, 17:30







(Teleborsa) - algoWatt, società greentech quotata su Euronext Milan, ha sottoscritto il closing per la cessione di asset operativi nel settori cleantech e circular economy (due impianti di recupero pneumatici fuori uso e un biodigestore) per complessivi 3 milioni di euro a Buttol, società operativa nel settore dei servizi ambientali. L'operazione è in linea a quanto previsto dal Piano di Risanamento della società approvato il 21 giugno 2021. Complessivamente, in conseguenza del completamento delle due operazioni e del subentro di Buttol nei contratti di leasing relativi agli impianti, algoWatt ha deconsolidato debiti per 12,2 milioni di euro.