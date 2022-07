algoWatt, commessa per tre impianti a IREN Smart Solutions

Mercoledì 20 Luglio 2022, 08:45







(Teleborsa) - algoWatt, società quotata su Euronext Growth Milan che opera, fra l'altro, quale fornitore di soluzioni per l'efficienza energetica e l'autoconsumo, si è aggiudicata una commessa del valore complessivo di circa 520mila euro, relativa alla realizzazione di 3 impianti fotovoltaici utility scale della potenza complessiva di 1,22 MWp senza la fornitura dei pannelli.



Committente degli interventi è IREN Smart Solutions, società del Gruppo Iren, che offre soluzioni integrate per l'efficienza energetica rivolte a condomini, imprese, pubblica amministrazione, enti no profit e assistenziali, e certificata E.S.Co..



Gli impianti saranno installati in Lombardia, rispettivamente in località Salerano sul Lambro (LO), Pero e Lodi a copertura di impianti produttivi di proprietà dello stesso cliente finale di IREN Smart Solutions. La commessa prevede l'attività di fornitura chiavi in mano senza fornitura di moduli fotovoltaici per finalità di autoconsumo sul posto, con conseguente riduzione del prelievo di energia dalla rete e riduzione della dipendenza energetica del committente.