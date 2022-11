algoWatt, al via progetto "Comunità Energetiche" con ATES

Giovedì 17 Novembre 2022, 12:15







(Teleborsa) - algoWatt, GreenTech Solutions Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, ha ricevuto incarico da ATES, società di servizi energetici partecipata da 20 Comuni tra la provincia di Milano e Bergamo, per fornire supporto nello sviluppo di proposte progettuali per la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sui territori dei Comuni di Bresso, Cassina de Pecchi, Cologno

Monzese, San Giuliano Milanese e Trezzano Rosa.



L'attività, in questa prima fase, è relativa all'erogazione di un'attività di consulenza specialistica per l'elaborazione di proposte progettuali al fine di partecipare alla manifestazione di interesse per la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili da costituire sui territori di interesse di ATES, come da Decreto dirigenziale di Regione Lombardia n11097 del 27/7/2022.

Il termine per presentare le proposte progettuali per la costituzione di nuove CER da parte dei Comuni è il 30/12/2022. Sui territori coinvolti sono già partite le campagne informative e la raccolta delle adesioni e dei dati necessari per elaborare i progetti.