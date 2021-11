algoWatt, accordo per cessione tre serre fotovoltaiche

(Teleborsa) - algoWatt ha sottoscritto un accordo preliminare vincolante per la cessione ad un investitore internazionale del settore fotovoltaico di primaria importanza, in partnership con lo sponsor LCF Alliance, delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale di tre società veicolo (SPV), comprese tra le dismissioni del Piano di Risanamento di algoWatt.

Il corrispettivo per la cessione delle società proprietarie delle tre serre agrivoltaiche, per una capacità totale di circa 4,6 MW, è stato complessivamente convenuto in circa 3,3 milioni di euro. Il closing dell'operazione, previsto entro il 30 novembre 2021, è soggetto, fra le altre condizioni, all'ottenimento (qualora necessario) dell'assenso da parte di istituti di credito, sotto forma di waiver, alla cessione degli asset fotovoltaici e ad altre condizioni di natura tecnico-finanziaria, tipiche di questo tipo di operazioni.

algoWatt è stata assistita da Grimaldi Studio Legale, quale advisor legale, con un team coordinato dal Partner, avv. Annalisa Pescatori, l'acquirentee LCF Alliance sono state assistite dal Team Energy di Rödl & Partner, con un team capitanato dal Partner avv. Roberto Pera, in qualità di advisor legale, fiscale e finanziario