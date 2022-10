Alfonsino sigla accordo con Expert Mallardo

(Teleborsa) - Alfonsino, PMI innovativa afferente al settore food order&delivery e attiva nei piccoli e medi centri italiani, ha concluso un accordo con Expert - Gruppo Mallardo, colosso di elettronica di consumo, per la consegna di prodotti high-tech nei piccoli e medi centri.La partnership - spiega una nota - segnae un ulteriore sviluppo dell'approccio omnicanale di entrambe le società. Gli utenti avranno a disposizione un negozio virtuale all'interno dell'App Alfonsino, con la possibilità di ricevere i prodotti Expert a casa o dove vorranno entro 30 minuti dalla conclusione dell'ordine.L'accordo, ad oggi, prevede che il servizio sia gestito in sette punti vendita Expert presenti nella Regione Campania: Giugliano, Frattamaggiore, Aversa, Pomigliano D'Arco, Somma Vesuviana, Pozzuoli e Casalnuovo, con la previsione di essere progressivamente esteso ad ulteriori punti vendita in altre Regioni d'Italia.intrapreso - afferma- oltre a permetterci di essere i primi in Italia a fornire le città medio-piccole con un servizio dedicato alle consegne high-tech in mezz'ora".- segue- e di sviluppare, allo stesso tempo, un business model sempre più vicino alle mutate esigenze delle persone".