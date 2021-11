Alfonsino presenta domanda pre-ammissione su mercato Euronext Growth MIlan

(Teleborsa) - Alfonsino, la startup innovativa specializzata nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di pre-ammissione per le azioni ed i warrant sul mercato Euronext Growth Milan (AIM Italia).

L'IPO avverrà attraverso un aumento di capitale a pagamento per un valore massimo di 25.000 euro, mediante emissione di massime 2.500.000 azioni, che saranno offerte in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento privato. La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 1,50 euro e un massimo di 1,80 euro per azione, per una capitalizzazione pre-money compresa tra 15 milioni e 18 milioni di euro.

Durante i roadshow, il modello di business sostenibile della società ha suscitato l'interesse da parte di principali fondi italiani focalizzati sulle Small Cap.

"Vogliamo cogliere l'opportunità della quotazione in Borsa, non soltanto per consolidare la leadership nelle città già presidiate, ma anche per rendere il nostro servizio sempre più orizzontale, offrendo prodotti appartenenti a differenti categorie merceologiche, ma soprattutto vogliamo raggiungere una copertura di servizio sempre più capillare su tutto il territorio italiano", ha sottolineato Domenico Pascarella, Presidente e CMO di Alfonsino, aggiungendo "crediamo fermamente che i nostri valori legati alla sostenibilità, verranno apprezzati dal mercato e contribuiranno alla crescita del business nei medi e piccoli centri italian".

Nel processo di quotazione Alfonsino è assistita da Banca Finnat come Nomad e Global Coordinator, da Ambromobiliare in qualità di Advisor Finanziario, da Studio Porcarco e Frezza Avvocati Associati in qualità di Advisor Societario da Chiomenti come Advisor Legale dell'emittente, da BDO Italia come Società di Revisione e da BDO Tax come Advisor Fiscale.