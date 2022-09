Alfonsino, partnership con Kasper per servizio di autolavaggio a domicilio

(Teleborsa) - Alfonsino, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha, startup di carwash on-demand, per offrire, tramite prenotazione sull'app Alfonsino, il servizio diGrazie a un, tramite una soluzione a secco, studiata per disgregare e incapsulare lo sporco superficiale, si risparmieranno più di 150 litri d'acqua a ogni lavaggio. Inoltre, saranno usati soltantoche si vaporizzeranno ad avvenuto impiego, senza lasciare scarti al suolo."Siamo particolarmente soddisfatti di questa attivazione - afferma, amministratore delegato di Alfonsino - in quanto ci permette di spingere, in maniera etica e sostenibile, il processo di, fornendo allo stesso tempo un servizio sempre più attento e in linea con le esigenze dei nostri clienti".Il servizio è stato, con la previsione di essere progressivamente esteso su tutto il territorio nazionale, spiega una nota.