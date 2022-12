Alfonsino: lancio di Prenota un Driver "positivo", utilizzo in crescita

(Teleborsa) - Alfonsino, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha comunicato un, acronimo di "", ovvero una funzionalità B2B lanciata in beta a luglio 2022 e rilasciata ufficialmente a settembre.Si tratta di undella ristorazione, direttamente integrato nella relativa applicazione, che permette la digitalizzazione in piattaforma degli ordini telefonici ricevuti, mettendopresso il cliente finale.Nei primi tre mesi post-release, il servizio "Prenota un Driver" è stato attivato sull'intera linea di partner commerciali della società - costituita da oltre 1500 unità - registrando una. La società, in virtù delle percentuali di monitoraggio, parla di "delle operazioni di rilascio, con il numero di utilizzatori attivi in costante aumento"."Il servizio "Prenota un Driver" presenta, in questo primo trimestre di vita, un positivo registro di crescita, con il numero di fruitori in progressivo e continuo aumento - ha commentato il- La nuova funzionalità è stata particolarmente apprezzata dai nostri partner, lasciandodi utilizzo sul medio-lungo termine".