Alfonsino avvia servizio consegna a domicilio marchio Eurospin in Campania

Giovedì 24 Marzo 2022, 16:30







(Teleborsa) - Alfonsino, PMI specializzata nel servizio di food order&delivery nei piccoli e medi centri abitati, annuncia l'avvio dell'operatività del servizio di consegna della spesa a domicilio (grocery on demand) per i punti vendita a marchio Eurospin.



Il servizio attivato presso la nota catena discount italiana, gestita da Zero1 (Gruppo Balletta), è partito in Campania ed in particolare le città di Aversa, Benevento, Caserta, Frattamaggiore, Marcianise, Nola, Portici, Salerno, Torre del Greco.



"Stiamo favorendo l'accesso ai brand più amati in Italia per ricevere la spesa a domicilio", commenta Carmine Iodice, Amministratore Delegato di Alfonsino, ricordando che il grocery on-demand, lanciato durante la pandemia, ha continuato a crescere nel corso del 2021.



"Ora grazie a questo importante accordo con Zero1, Alfonsino diventerà sempre più un'app essenziale a disposizione dei nostri utenti", conclude.