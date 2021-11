Alfio Bardolla, ok da soci a dividendo straordinario di 0,09 euro

(Teleborsa) - L'assemblea di Alfio Bardolla Training Group, società di formazione finanziaria personale e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato la distribuzione di un dividendo straordinario pari a 0,09 euro per ogni azione in circolazione, per un controvalore complessivo pari a 458.492,49 euro. Il dividendo straordinario sarà messo in pagamento il 1 dicembre 2021, con data di stacco della cedola il 29 novembre 2021 e record date 30 novembre.

"L'approvazione dell'assemblea degli azionisti sulla distribuzione del dividendo, pari a circa l'utile netto consolidato dell'anno fiscale 2020, e il positivo andamento del gruppo, ci rendono particolarmente soddisfatti e ci trasmettono fiducia per dare il via ad una politica costante di remunerazione degli azionisti", ha commentato Alfio Bardolla, presidente e CEO del gruppo.