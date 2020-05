Alessandro Reggiani (Prismi): con il Coronavirus arrivata la rivoluzione digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La crisi delci permetterà un. È questa l'opinione di, Presidente e Amministratore Delegato di, azienda emiliana specializzata in digital marketing: "Il digitale sta diventando il vero antidoto contro il declino. Chi l'avrebbe detto? Ilin casa sta facendo fare a miliardi di persone un, quasi che la vita di tutti stia continuando grazie al cordone ombelicale della connessione a Internet. Di conseguenza, ila, caratterizzata dalla"."È questo il primo– ha spiegato Reggiani – cheprepotentemente anche il, come confermato dall'utilizzo dello". Per il Presidente di Prismi "ilrappresenta dunqueper ripensare il lavoro futuro in cui si affermerà come uno standard e riguarderà tutti i processi di produzione. Non può essere diversamente, soprattutto in un momento dominato, non si sa per quanto tempo ancora, dal distanziamento sociale che attribuisce al digitale un valore esponenziale".Prosegue il Presidente e AD di Prismi: "nei giorni della pandemia: istruzione, salute e servizi sociali, agricoltura, hotel, ristorazione, commercio al dettaglio, arte, intrattenimento, lettura"."Se finora il, per le imprese e le Istituzioni pubbliche, è stato visto come un costo aggiuntivoper generare efficienze economiche e sociali. È anche questa la lezione della pandemia", conclude Reggiani.