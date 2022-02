Alerion vola dopo conti e revisione al rialzo guidance

Mercoledì 23 Febbraio 2022, 11:30







(Teleborsa) - Effervescente il titolo Alerion Clean Power che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,32%.



A fare da assist al titolo contribuiscono i conti preliminari del 2021 e la revisione al rialzo della guidance 2022 annunciati prima dell'avvio del mercato. Apporvato anche il nuovo piano strategico al 2025, che stima un aumento della crescita del Gruppo nei prossimi quattro anni.



A livello comparativo su base settimanale, il trend della società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia All-Share. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alerion Clean Power rispetto all'indice.



Analizzando lo scenario di Alerion Clean Power si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 27,27 Euro. Prima resistenza a 28,37. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 26,68.





(Foto: American Public Power Association on Unsplash)