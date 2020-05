Alerion, si aggiudica asta per due progetti eolici in Puglia

(Teleborsa) - Alerion Clean Power, attraverso la propria controllata Enermac, si è aggiudicata nell'asta FER indetta dal GSE (Gestore Servizi Energetici) 51 MW di nuova capacità rinnovabile per 2 progetti eolici, rispettivamente di 27,2 MW e 23,8 MW, con una produzione attesa complessiva pari a circa 130 GWh/anno.



In particolare, Enermac beneficierà di una tariffa incentivante per gli impianti di Alerion pari a 68,25 euro/MWh per un periodo di 20 anni.



I due nuovi impianti eolici saranno ubicati ad Orta Nova, in Puglia (Località La Ficora e Località Tre Confini) e si prevede che l'entrata in esercizio di entrambi avverrà entro l'autunno del 2021.



(Foto: Vidar Nordli on Unsplash) © RIPRODUZIONE RISERVATA