(Teleborsa) - Alerion Clean Power, dal 22 al 26 ottobre 2018, ha acquistato 894 azioni proprie al prezzo medio di 2,8178 euro per azione, per un controvalore complessivo di 2.519,14 euro.



Il numero complessivo delle azioni proprie detenute dal gruppo industriale elettrico al 26 ottobre 2018 è pari a 808.072.



Moderatamente al rialzo, in Borsa, la prestazione di Alerion, che chiude con una variazione percentuale dello 0,72%.



(Foto: Vidar Nordli on Unsplash) © RIPRODUZIONE RISERVATA