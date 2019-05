Alerion, profitto in leggero calo nel 1° trimestre

(Teleborsa) - Alerion Clean Power chiude il 1° trimestre 2019 con ricavi operativi pari a 18,5 milioni di euro, in leggera flessione rispetto ai 19,5 milioni di euro del primo trimestre 2018, a fornte di una produzione elettrica pari a 148,4 GWh (132,8 GWh nel primo trimestre 2018).



L'EBITDA pari a 17,3 milioni di euro risulta in live calo rispetto ai 17,7 milioni di euro del primo trimestre 2018).



Indebitamento Finanziario Netto (esclusi i derivati) pari a 262,8 milioni di euro (217,3 milioni di euro al 31 dicembre 2018), che include circa 38,4 milioni di euro di investimenti sostenuti per la costruzione di nuovi impianti eolici e circa 10,4 milioni di euro per effetto dell'adozione del principio IFRS 16.



