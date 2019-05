Alerion mette in esercizio in anticipo parco eolico di Fri-el Albareto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Alerion Clean Power annuncia di aver messo, in anticipo rispetto ai tempi previsti, ilsito nei comuni di, con una potenza installata pari a 19,8 MW.Il parco eolico è composto da 6 aerogeneratori Vestas V117 da 3,3 MW ed è stato f, per un importo didi euro, sottoscritto con UniCredit e Natixis – Milan Branch, che hanno agito in qualità di Structuring MLA e Hedging Banks, ed UniCredit anche in qualità di banca Agente.Con l'entrata in esercizio dell'impianto di Albareto,, con un incremento rispetto al 30 giugno 2018 di 50,6 MW. Alerion continua quindi l'attuazione del Piano Industriale 2019-2021 che prevede il raggiungimento di una potenza installata lorda complessiva del Gruppo di circa 592 MW entro il 2021.