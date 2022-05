Alerion, entrano in esercizio due nuovi parchi eolici in Puglia

Lunedì 9 Maggio 2022, 13:45







(Teleborsa) - Alerion Clean Power, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di energia rinnovabile, ha avviato l'esercizio di un nuovo impianto eolico a Orta Nova, in Puglia, con una potenza installata di 51 MW e avvierà la produzione di un secondo nuovo impianto con una potenza installata di 11 MW, adiacente al parco già in produzione, entro la fine del corrente mese di maggio. Le operazioni sono eseguite tramite le controllate Enermac e Naonis. Gli impianti avranno una produzione attesa annua a regime di circa 157 GWh, consentendo di evitare l'emissione di circa 75.000 tonnellate di CO2 ogni anno.



"L'avvio dei parchi eolici di Orta Nova rappresenta un ulteriore obiettivo realizzato del nostro programma di investimenti e sviluppo - ha commentato il presidente Josef Gostner - Il piano industriale 2022-2025 prevede il raggiungimento a fine periodo di una capacità installata di 3,8 GW, nell'ambito della strategia nazionale di semplificazione autorizzativa nel settore delle fonti rinnovabili, con l'obiettivo di contribuire al conseguimento nei prossimi anni di una maggiore indipendenza energetica".









(Foto: Zbynek Burival on Unsplash)