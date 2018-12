Alerion, conferita delega a CdA per aumento capitale

(Teleborsa) - L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Alerion Clean Power ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, la facoltà, di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo complessivo di Euro 50 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019.



L'Assemblea ha altresì deliberato l'introduzione della maggiorazione del voto. Tale diritto sarà acquisito al decorrere di un periodo minimo di appartenenza delle azioni pari a 24 mesi e l'entità della maggiorazione del voto sarà pari a due voti per ciascuna azione.





