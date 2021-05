17 Maggio 2021

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power ha deliberato di procedere all'esercizio della delega - allo stesso attribuita dall'assemblea straordinaria del 26 marzo 2021 - ad aumentare il capitale sociale in via scindibile, a pagamento e con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 300 milioni. Lo fa sapere la stessa società con una nota.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)