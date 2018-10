Alerion acquista azioni proprie

(Teleborsa) - Alerion Clean Power ha acquistato nella settimana dal 15 al 19 ottobre 2018, n. 2.550 azioni proprie al prezzo medio di 2,9022 euro per azione, per un controvalore complessivo di Euro 7.400,60 nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto deliberata dall'Assemblea degli Azionisti.



Il numero complessivo delle azioni proprie detenute da Alerion al 19 ottobre 2018 è pari a n. 807.178, rappresentative del 1,57622% del capitale sociale.



Aggressivo ribasso oggi a Piazza Affari per Alerion, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,47%.



(Foto: Vidar Nordli on Unsplash) © RIPRODUZIONE RISERVATA