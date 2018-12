Alberi di Natale veri, spesa media 33 euro. Ma il prezzo può salire fino a 200

(Teleborsa) - L'albero naturale di Natale trova spazio quest'anno nelle case di 3,6 milioni di famiglie per una spesa media di 33 euro, come conseguenza della tendenza dei consumatori ad acquistare degli abeti di varietà particolari ma anche più costose rispetto al più tradizionale abete rosso. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè.



Oltre che per l'altezza i prezzi variano a seconda delle varietà ma complessivamente, comunque, – precisa Coldiretti – gli abeti più piccoli che non superano il metro e mezzo saranno venduti anche quest'anno a prezzi variabili tra i 10 e i 60 euro a seconda della misura, della presenza delle radici ed eventualmente del vaso, mentre per le piante di taglia oltre i due metri il prezzo sale anche a 200 euro per varietà particolari. © RIPRODUZIONE RISERVATA