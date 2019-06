Albastar ha ottenuto la certificazione IOSA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laha ottenuto la(International Operational Safety Audit), lo standard di riferimento a livello globale, progettato per valutare i sistemi di gestione e di controllo operativo delle compagnie aeree, rilasciata dalla(International Air Transport Association).Albastar è stata, vedendosi riconosciuti i più elevati standard di sicurezza operativa.Albastar opera voli con(quattro B737-800NG e due B737-400) con partenza dalle sue basi principali di Palma di Maiorca, in Spagna e di Milano Malpensa e Milano Bergamo in Italia. Laper alcuni dei principali Tour Operator europei ed è anche diventata la compagnia aerea leader in Europa per il traffico religioso verso la città di Lourdes in Francia., la compagnia aerea ha registrato un'importante crescita in quasi nove anni di attività, fino a servire, oggi, oltre 130 destinazioni in Europa, Israele ed Egitto, circa 45 solo da Lourdes.