Alan Kurdi, i miganti a Taranto. Italia chiede modifiche a Libia su Memorandum

(Teleborsa) - La nave Alan Kurdi è arrivata al porto di Taranto. L'unità è attraccata ed è avvenuto lo sbarco degli 88 migranti tratti in salvo nei giorni scorsi. Ieri, sabato 2 novembre, si era intanto appreso che la nave italiana Asso Trenta ha soccorso in acque internazionali altre circa 200 persone in difficoltà.



L'Italia chiede alla Libia la modifica del Memorandum in tema di migranti da fare in Commissione congiunta dei due Paesi. Tripoli ha fatto sapere che non appena riceverà i "suggerimenti" del Governo italiano studierà il dossier e assumerà la propria posizione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA