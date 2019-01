Aladdin salva Blackrock dai mercati azionari in discesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo l'uscita dei risultati della "roccia nera", che hanno evidenziato un calo degli utili del 60% nel quarto trimestre del 2018, il CEO, ha dichiarato:"Nel quarto trimestre abbiamo registrato un forte calo del mercato azionario e dei prezzi delle materie prime che ha comportato un declino del 5% circa nella nostro valore patrimoniale netto, ridotto non a causa del deflusso degli investimenti,".La società d'investimenti gestisce oltre 6.000 miliardi di dollari nel 2018, di cui oltre il 70% è rappresentato da ETF (Exchange Traded Funds), ossia fondi a gestione passiva che si limitano a replicare un determinato indice di mercato, oppure un determinato paniere di titoli dichiarato nel prospetto informativo.I fondi passivi Blackrock perdono se l'indice sottostante perde, poiché non è un fondo gestito da un manager, ma è pilotato da una macchina.Quindi, tutto sommato è andata bene a Blackrock: attraverso l'uso di, software utilizzato per la gestione dei rischi, ha attutito le perdite che, a quanto pare, potevano essere più consistenti.Per la felicità degli azionisti, la società ha annunciato la distribuzione di unIl colosso degli investimenti di Wall Street, per ora, sembra aver deluso solo gli analisti, mentre va apprezzata la sua crescita organica, nonostante il ripiego secondario dei mercati finanziari.