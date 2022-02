ALA rinnova partnership pluriennale con Thales Alenia Space

(Teleborsa) - A.L.A., società quotata sull'Euronext Growth Milan e leader in Italia nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, annuncia il rinnovo pluriennale della collaborazione con Thales Alenia

Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%).

La partnership, avviata nel 2016, prevede la gestione del ciclo logistico integrato dei materiali grezzi (metallici e non metallici), quali ad esempio piastre, lastre e barre in titanio e alluminio. Il servizio comprende la ricerca delle migliori fonti d'acquisto, l'inventory management, il servizio cut to size e la consegna JIT- Just In Time presso i subfornitori di Thales Alenia Space.

"L'aerospace è un settore sempre più strategico e su cui puntiamo per una crescita costante. Siamo onorati e orgogliosi di essere stati nuovamente scelti da Thales Alenia Space, uno dei più importanti Gruppi del settore spazio. Si tratta di una partnership consolidata e siamo fieri di potere contribuire, attraverso l'efficientamento della supply chain dei materiali grezzi, alla realizzazione dei sistemi satellitari e alla creazione del valore", ha dichiarato Fulvio Scannapieco, co-fondatore e presidente di ALA.

Il rinnovo dell'impegno verso Thales Alenia Space consolida la presenza del Gruppo ALA nel settore aerospaziale. Thales Alenia Space, opera in Italia attraverso Thales Alenia Space Italia, che conta circa 2200 addetti e quattro siti, a Roma, Torino, L'Aquila e Milano.