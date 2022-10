ALA rinnova contratto di Service Provider con Liebherr

Martedì 11 Ottobre 2022, 09:15







(Teleborsa) - ALA, società leader in Italia e tra i principali player a livello globale nell'offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, prosegue il proprio percorso di crescita internazionale e annuncia che la controllata ALA France ha raggiunto un accordo per il rinnovo pluriennale del contratto di Service Provider con Liebherr-Aerospace Toulouse, centro di eccellenza per i sistemi di air management del gruppo Liebherr, azienda tecnologica familiare dotata di un portafoglio prodotti altamente diversificato.



Con il rinnovo di questo accordo - spiega una nota - ALA France gestirà l'intero ciclo di approvvigionamento dei fasteners per Liebherr Aerospace Toulouse e il suo indotto.

ALA fornisce a Liebherr-Aerospace Toulouse un servizio integrato, che va dalla pianificazione dei fabbisogni dei fasteners, all'acquisto, fino alla gestione dei trasporti e della consegna, direttamente sulle linee di produzione del cliente (DLF – Direct Line Feed), esattamente quando sono necessari, migliorando l'efficacia e ottimizzando i costi e l'inventory management.