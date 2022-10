ALA finalizza acquisizione SCP-SINTERSA grazie a nuovo finanziamento

(Teleborsa) - ALA, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica e nella distribuzione di prodotti e componentistica, hadelle azioni delper un corrispettivo massimo complessivo pari a 43 milioni di euro. Il deal era stato annunciato lo scorso 13 settembre. A sostegno dell'operazione, ALA ha ottenuto un finanziamento da parte di un pool formato da Banco BPM, in qualità di Banca Agente, Cassa Depositi e Prestiti, BPER e Deutsche Bank pari a massimi 43 milioni di euro, della durata di sei anni, garantito da un pegno sulle azioni delle società target."Questa operazione riveste undel gruppo e ci consente di aggregare una realtà aziendale del tutto complementare con quella esistente", ha commentato, co-fondatore e presidente di ALA."Sottolineo che uno dei punti chiave del successo dell'operazione è certamente ladel gruppo Sintersa, e in particolare dei fratelli Ana, Eduardo e Jose Manuel Garcia Magro, che potranno contare, oltre che sulle ottime capacità già dimostrate, su una efficiente rete commerciale ed industriale internazionale come quella di ALA, che farà da volano alle enormi potenzialità di crescita e sviluppo di SCP e Sintersa", ha aggiunto.