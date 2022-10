ALA, Equita alza target price e stime dopo recente M&A

Mercoledì 5 Ottobre 2022, 15:30







(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 16 euro per azione il target price su ALA, società attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, confermando il giudizio sul titolo a "Buy". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società, quotata su Euronext Growth Milan, ha finalizzato l'acquisizione del gruppo spagnolo SCP

Sintersa per 43 milioni di euro.



Gli analisti stimano che il debito to EBITDA pro-forma FY22 sia di 2.7x (inclusi gli earn-out), "un livello che lascia una potenza di fuoco aggiuntiva limitata per M&A (supponendo 3x come limite), ritenendo che il focus sia ora sull'integrazione di Sintersa e sullo sfruttamento delle sinergie".



Il Buy è confermato per: il contratto jumbo di Dassault che aggiungerà 50 milioni di euro entro il 2025-26; le sinergie con la neo-acquisita SCP Sintersa (cross selling); l'esposizione al business militare resiliente (oltre il 50% delle vendite totali); la ripresa graduale del mercato civile dopo la crisi Covid; il crescente ricorso all'outsourcing nel mercato di riferimento dell'Aerospazio e Difesa.