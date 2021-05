12 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Una serie di podcast originali nel formato free talk, un dialogo fra Pepe Moder (conduttore di Radio 24) e Mariangela Siciliano (Head of Education di Sace), per scoprire come abbracciare il cambiamento di questi anni con uno sguardo oltreconfine. I consigli degli esperti del settore e le testimonianze degli imprenditori che hanno già aperto la strada e che raccontano come stanno affrontando la "nuova normalità" ai microfoni di Anna Marino.

Venti di impresa – Le nuove rotte del Made in Italy, disponibile anche sul sito di Sace e sulle principali piattaforme, traccia la road map per conoscere le nuove regole dell'export, approfondisce temi come lo sdoganamento smart e l'economia in chiave sostenibile, fa scoprire le opportunità dell'innovazione digitale, del fare rete e del come svilupparsi sui mercati esteri.

La serie di podcast è realizzata da Radio 24 e da Sace Education, il nuovo hub formativo che offre formazione profilata e gratuita alle PMI e al mondo dei professionisti.