© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Massima attenzione a. È quanto ha assicurato la ministra del Lavoro,al termine del tavolo di confronto con le parti sociali sul lavoro autonomo."Nellaci saranno degli interventi in loro favore: oltre ad un ammortizzatore sociale che va nella direzione indicata dalla commissione di esperti da me nominata per arrivare ad una riforma del sistema, stanzieremo un miliardo di euro che nel 2021 esonererà in tutto o in parte dal pagamento dei contributi previdenziali i lavoratori autonomi e i professionisti, ordinisti e non, più colpiti dalla pandemia", ha sottolineato la ministra.Si è insediato oggi ilpermanente sul lavoro autonomo previsto dalla legge 81/2017, a cui hanno partecipato i sindacati e le principali organizzazioni di rappresentanza. Il confronto avviato, viene sottolineato, ha "l'obiettivo di analizzare in maniera specifica le esigenze dei lavoratori autonomi, le cui difficoltà sono state evidenziate dall'emergenza, al fine di individuare gli strumenti più adatti ad assicurare anche a loro le necessarie tutele".Il confronto proseguirà con dei, dall'equo compenso alla formazione fino a quello per gli interventi in favore di donne e giovani.