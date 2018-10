Al via Maker Faire – The European Edition 4.0

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, l'evento promosso dalla Camera di Commercio capitolina e organizzato dalla sua Azienda Speciale Innova Camera che celebra la cultura del "fai da te" in ambito tecnologico alla base del "movimento makers".riflettori puntati su centinaia diinIn focus ancheAnche quest'anno: previsto infatti un ampio spazio interamente dedicato alla creatività e alla didattica con, percorsi dicon microrobot, attività educative sule aree gioco., dando la possibilità di(7 euro anziché 12) a tutti i viaggiatori con biglietto di corsa semplice regionale o sovraregionale per raggiungere Roma nei giorni della Fiera, oltre che ai passeggeri delle Frecce con destinazione Roma fra il 10 e 15 ottobre e ai soci di CartaFRECCIA.In particolare, in accordo con la Regione Lazio,(Fiumicino Aeroporto - Roma - Fara Sabina) con 20 collegamenti straordinari e fermata alla stazione Fiera di Roma. Un incremento di circa 17 mila posti che si aggiungono ai 133.000 dell'offerta ordinaria complessiva del sabato e della domenica.