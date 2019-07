Al via l'operazione Malpensa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - All'Aeroporto disono iniziati gli straordinari che per tre mesi faranno lievitare i movimenti giornalieri in media da 570 a 880, in conseguenza dello, il primo dei quali (, un Airbus 318 con 87 passeggeri) decollato alle 6:43 e diretto a Fiumicino. Bisognerà attendere le 6 del mattino del 27 ottobre per rivedere il rullaggio di un aeromobile a Linate, dove da oggi è aperto il cantiere per il rifacimento della pista e dei raccordi, che comprende anche interventi al terminal e al centro di smistamento dei bagagli. Uno sforzo ingente, dasostenuto da SEA, per ammodernare e adeguare le infrastrutture dello scalo cittadino milanese.e per farlo si è dovuto provvedere a potenziare i varchi per i controlli di sicurezza, aggiungendone 8, gli e-gate per agevolare gli extra-Schengen in partenza e in arrivo, creare un'area check-in aggiuntiva con 26 banchi. Sul fronte dei collegamenti con lo scalo di Malpensa, i passeggeri potranno utilizzare i convogli Trenord tra stazione Cadorna e il terminal 1, che opereranno una corsa ogni 15', o una delle tre linee di autobus con capolinea nella strada adiacente la stazione di Milano Centrale. Previsti anche taxi collettivi, che consentono di suddividere tra i passeggeri il costo fisso di 95 euro a corsa. Chi usa l'auto privata e sosta nelle aree di parcheggio ufficiali dell'aeroporto di Malpensa, vedrà scontato il costo dell'eventuale pedaggio autostradale.