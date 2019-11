Al via il volo tra Milano Bergamo e Il Cairo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' stato inaugurato all'il collegamento di linea con, operato con Airbus 320 da, che offre due voli settimanali effettuati nei giorni di lunedì (con partenza alle 11:00 e arrivo nella capitale egiziana alle 15:40) e venerdì (decollo alle 7:00 e arrivo a destinazione alle 10:10 del mattino).La programmazione dei voli consente sia di andare incontro alle esigenze di chi viaggia per lavoro, coprendo l'arco dei giorni feriali verso l'una e l'altra destinazione, sia di trascorrere il fine settimana per scoprire Il Cairo come pure Bergamo e il resto della Lombardia.Dal 16 dicembre si aggiungerà la terza frequenza del mercoledì, rendendo ancora più flessibile l'utilizzo della rotta. Su questi voli Air Arabia offre il pasto a bordo e consente di trasportare un bagaglio da 30 kg. Air Arabia copre già le rotte da Milano Bergamo a Casablanca (5 volte a settimana) e Alessandria in Egitto (due volte a settimana, venerdì e domenica).