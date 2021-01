© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ufficialmente al via ladil'ultima di gennaio che tradizionalmente riunisce sulle Alpi svizzere, nel Cantone dei Grigioni, i grandi della Terra che si danno appuntamento con l'ambizione di dettare l'Agenda globale. L9 non risparmia neppure l'edizione 2021 del, quest'anno inpresentato come unIeri sera, domenica, lacon la consegna dei Cristal Awards e un concerto in streaming, oggi lunedì si entra nel vivo condi capi di Stato e di governo del G20 e delle organizzazioni internazionali. Il settore privato sarà rappresentato da oltre 500 presidenti e amministratori delegati di aziende di tutto il mondo. Attesa per l'intervento di oggi alle 13.00 del presidente cineseSubito dopo, sarà la situazione legata al Covid asse portante del panel a cui parteciperà, tra gli altri,il virologo americanoNel primo pomeriggio, parola alla Presidente della BCE,toccherà alla Presidente della Commissione UeQuindi parola alla Cancelliera tedescaNel primo pomeriggio sarà la volta del presidente francesementre il Premier italianointerverrà mercoledì. Non ci sarà, invece, salvo sorprese, il neo presidente Stati Unitin. In collegamento anche il Segretario generale, Nazioni Unite,il direttore generale del Fondo monetario internazionale,A riassumerela formula ufficiale con cui è stato presentato dal Wef: "La pandemia Covid-19 ha dimostrato che nessuna istituzione o individuo dae il 2021e questo incontro si concentrerà sulla creazione di impatto e sulla definizione delle politiche e di partnership necessarie".- "IlIn un momento così difficile e critico è tanto più importante riunirsi per trovare messaggi di speranza e unità. La situazione attuale ha dato infatti a tutti noi il senso dell'urgenza di un agire rapido, intelligente e pragmatico e, allo stesso tempo, della necessitàdi affrontare le". Così il Consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolointervenendo alla cerimonia di apertura del World Economic Forum di Davos."Sono convinto - ha proseguito - checome quella in cui ci siamo venuti a trovare ma che questo obiettivo possa essere raggiunto solo con un impegno congiunto".Ricordando che "per rafforzare il sistema sanitario nazionale e ha sostenuto le persone in difficoltà con 13 milioni di pasti, posti letto, medicine, abiti", Messina osserva che "in uno scenario di marcata complessità, sentiamodando un segnale positivo soprattutto nei Paesi dove siamo presenti"."Siamo orgogliosi di poter contribuire alla riflessione suluno dei temi di questa edizione, con l'auspicio che sia ildavvero caratterizzata da maggior benessere, inclusione e sostenibilità e con ridotte disuguaglianze", ha concluso.