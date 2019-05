Al via il Cluster nazionale dell'energia: 2 mln di euro per smart grid e solare

Ultimo aggiornamento: 16:54

(Teleborsa) -. Con questo obiettivo nasce il Cluster Tecnologico Nazionale "Energia", ente che riunisce 72 realtà del mondo delle imprese, dell'università, della ricerca e degli enti territoriali., per tramite dell'ing., direttore del dipartimento Tecnologie energetiche, mentre il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico è l'ing.responsabile della divisione Solare Termico, Termodinamico e Smart Network dell'ENEA. Il Consiglio Direttivo è composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone, Terna, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster.Il Cluster, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e il supporto di 15 Regioni e della Provincia Autonoma di Trento, ha già all'attivocomplessivi sulloda un lato e ladall'altro."Si tratta di un risultato molto positivo perché, in stretta sinergia e con l'obiettivo comune di fare dell'innovazione tecnologica una leva strategica per ridurre i costi e accrescere la competitività delle nostre imprese, a cominciare dalle PMI che soffrono di un elevato divario sui prezzi dell'energia con il resto Europa", afferma il presidente ENEA Federico Testa che sottolinea anche l'importanza di "rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra imprese di settore, incluso l'indotto, le università e il mondo della ricerca per favorire lo sviluppo di una filiera nazionale dell'innovazione tecnologica".a su scala metropolitana/regionale, sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e consolidare le infrastrutture della ricerca e del trasferimento tecnologico per rispondere al meglio alle necessità e aspettative delle filiere produttive nazionali", ha aggiunto Gian Piero Celata, presidente del Cluster e direttore del dipartimento Tecnologie energetiche dell'ENEA., riducendone i costi ed incrementandone sicurezza e resilienza. Il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi energetici per la comunità rappresentano una priorità, nonché una opportunità di sviluppo sostenibile e crescita economica", ha commentato Giorgio Graditi, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Cluster e responsabile della divisione Solare Termico, Termodinamico e Smart Network dell'ENEA.