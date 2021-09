Al via il 61esmo Salone Nautico di Genova, Giovannini: giorno importante per l'Italia

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Alla presenza del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, è stata inaugurata la 61esima edizione del Salone Nautico di Genova. Più di mille espositori e mille barche su 200 mila metri quadrati di superficie (l'85% all'aperto) con il 14% in più di spazi a terra e il 19% in più in acqua rispetto all'anno scorso.



Presenti tutti i grandi marchi, i principali cantieri italiani ed esteri con i modelli di punta e molte presentazioni in anteprima delle novità dalla vela a yacht e superyacht a motore, alle imbarcazioni pneumatiche, fra innovazioni tecnologiche e nuovi materiali che guardano a prestazioni, comfort e sostenibilità. "È un giorno importante per l'Italia. Il successo di questo Salone è la testimonianza della capacità di una città e della forza di una manifestazione", ha dichiarato Giovannini. "Sappiamo che dobbiamo sviluppare di più la nostra portualità e la nautica da diporto. Il PNRR investe come non mai proprio su questi settori", ha aggiunto.



Per garantire la sicurezza l'ingresso è possibile solo con il Green Pass, il biglietto è nominativo e si acquista solo on line. Per supportare l'organizzazione la Regione Liguria ha allestito al Nautico una postazione per tamponi rapidi per il rilascio immediato del Green Pass, due per il controllo della temperatura e uno spazio vaccini.