Al via convenzione Mef e Cdp da 12 miliardi per pagamento debiti PA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -hanno sottoscritto la convenzione prevista dall'articolo 115 del Dl Rilancio che liberaLo rende noto Cdp, specificando che la somma andrà a coprire i debiti "certi, liquidi ed esigibili degli Enti locali, delle Regioni e delle Province Autonome, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali".Le richieste delle anticipazioni, dalla durata, dovranno pervenire a Cassa Depositi e Prestiti tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020.Dei 12 miliardi messi a disposizione per le imprese e gli altri creditori della P.A, 8 miliardi andranno al pagamento di debiti commerciali degli Enti locali, delle Regioni e delle Province Autonome e i restanti 4 miliardi serviranno per i debiti degli enti del servizio sanitario nazionale.Cdp, continua la nota, comunicherà all'ente beneficiario la concessione dell'anticipazione entro il 24 luglio 2020.